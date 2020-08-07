Romsat начала продажи обновленного роутера TOTOLINK A3002RU

Новая поставка оборудования TOTOLINK
Склад РОМСАТ пополнился обновленной моделью A3002RU известного производителя и разработчика сетевых продуктов TOTOLINK
Данный роутер обеспечивает одновременную работу каналов 5 ГГц (867 Мбит/с) и 2.4 ГГц (300 Мбит/с) с суммарной скоростью 1167 Мбит/с. A3002RU оборудован четырьмя внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления, которые гарантируют стабильное, высокоскоростное соединение и большую зону покрытия.
Ключевые особенности:
5 гигабитных Ethernet портов для высокой скорости передачи данных
Поддержка стандартов IEEE 802.11ac/a/b/g/n
Скорость передачи данных до 300Mbps на 2.4GHz і 867Mbps на 5GHz
Высокоскоростной процессор с частотой 1/Ггц
Больше оперативной памяти 2х64MB
Поддержка технологии MU-MIMO
Поддержка фильтрации IP, Port, MAC, URL и перенаправление портов
Наличие USB 2.0 для сервисов FTP, Samba і DLNA
Создание нескольких Wi-Fi сетей
Простое и удобное подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS
Роутер поддерживает все виды подключения к сети: DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP і L2TP. Благодаря наличию встроенного мультифункционального порта USB Вы можете подключать внешние USB накопители для общего доступа к данным. Также данный порт можно использовать для подзарядки мобильных устройств.
Новый TOTOLINK A3002RU является идеальным выбором для использования в офисе и домашних условиях, для онлайн игр и доступа к файлам. B2B-портал Актуальные позиции и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua.Компания РОМСАТ - официальный дистрибьютор TOTOLINK в Украине.