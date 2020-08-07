Romsat начала продажи обновленного роутера TOTOLINK A3002RU

7 августа 2020, 14:53

Новая поставка оборудования TOTOLINK

Склад РОМСАТ пополнился обновленной моделью A3002RU известного производителя и разработчика сетевых продуктов TOTOLINK

Данный роутер обеспечивает одновременную работу каналов 5 ГГц (867 Мбит/с) и 2.4 ГГц (300 Мбит/с) с суммарной скоростью 1167 Мбит/с. A3002RU оборудован четырьмя внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления, которые гарантируют стабильное, высокоскоростное соединение и большую зону покрытия.

Ключевые особенности:

5 гигабитных Ethernet портов для высокой скорости передачи данных

Поддержка стандартов IEEE 802.11ac/a/b/g/n

Скорость передачи данных до 300Mbps на 2.4GHz і 867Mbps на 5GHz

Высокоскоростной процессор с частотой 1/Ггц

Больше оперативной памяти 2х64MB

Поддержка технологии MU-MIMO

Поддержка фильтрации IP, Port, MAC, URL и перенаправление портов

Наличие USB 2.0 для сервисов FTP, Samba і DLNA

Создание нескольких Wi-Fi сетей

Простое и удобное подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS

Роутер поддерживает все виды подключения к сети: DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP і L2TP. Благодаря наличию встроенного мультифункционального порта USB Вы можете подключать внешние USB накопители для общего доступа к данным. Также данный порт можно использовать для подзарядки мобильных устройств.

Новый TOTOLINK A3002RU является идеальным выбором для использования в офисе и домашних условиях, для онлайн игр и доступа к файлам. B2B-портал Актуальные позиции и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua.