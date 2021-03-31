Мощный маршрутизатор TOTOLINK A3002RU по привлекательной цене

Снижение цены на TOTOLINK A3002RU
Цена на беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор TOTOLINK A3002RU стала еще более привлекательной.
TOTOLINK A3002RU имеет способность одновременно работать в двух диапазонах, и обеспечивает скорость Wi-Fi до 1167 Mbps. Кроме того, он оборудован четырьмя внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления и имеет поддержку технологий beamforming и MU-MIMO, которые обеспечивают стабильное, высокоскоростное соединение и большую зону покрытия. Гигабитные порты WAN и LAN предлагают широкие возможности для потоковой передачи данных через кабельное соединение. Также маршрутизатор имеет порт USB 2.0, который поддерживает работу таких сервисов как FTP, Samba и DLNA, которые позволяют обмениваться данными большого объема на большой скорости.
Ключевые особенности
Поддержка стандартов IEEE 802.11ac/a/b/g/n;
Скорость передачи данных до 300Mbps на 2.4GHz и 867Mbps на 5GHz;
Поддержка технологии MU-MIMO; Поддержка beamforming;
Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access);
Шифрование 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA/WPA2;
Простое и удобное подключение к сети Wi-Fi с помощью WPS;
Создание нескольких Wi-Fi сетей;
Поддержка VLAN;
Поддержка TR-069
Поддержка фильтрации IP, Port, MAC, URL и перенаправления портов;
QoS: контроль пропускной способности;
Наличие USB 2.0 для сервисов FTP, Samba і DLNA.
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