Лучшая цена на мощный Totolink A702R

1 июля 2020, 7:59

TOTOLINK A702R - это мощный беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор, который соответствует современному стандарту 802.11ac и может обеспечить скорость Wi-Fi до 1167 Mbps.

Он оборудован четырьмя внешними антеннами с коэффициентом усиления 5 dbi и поддержкой технологии MIMO. Маршрутизатор изготовлен в стильном корпусе белого цвета с одним WAN портом и 4-мя LAN портами.

Основные характеристики:

• Соответствует стандартам 802.11 ac/a/b/g/n;

• 300 Mbps на частоте 2,4 GHzі 867 Mbps на частоте 5 GHz;

• Четыре антенны с коэффициентом усиления 5 dbi;

• Поддержка технологии MIMO;

• Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access);

• 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA/WPA2 (TKIP + AES);

• Поддержка технологии WPS;

• QoS: Контроль полосы пропускания на основе IP/MAC;

• Фильтрация по IP, MAC, URL, поддержка перенаправления портов;

• Multi-SSID позволяет пользователям создавать несколько сетей Wi-Fi;

• Поддержка IPTV;

• Простая настройка с помощью смартфона

TOTOLINK A702R хорош визуально, простой в установке и настройках, поддерживает все современные технологии, работает действительно быстро и стабильно. Это отличное решение для создания беспроводной Wi-Fi сети как в многокомнатных квартирах с бетонными стенами или частных домах, так и в офисных помещениях.

Компания РОМСАТ - официальный дистрибьютор Totolink в Украине