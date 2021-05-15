Гигабитный двухдиапазонный маршрутизатор TOTOLINK A3002R

15 мая 2021, 15:38

Новый маршрутизатор TOTOLINK A3002R - это беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор, который соответствует стандартам IEEE802.11ac и обеспечивает скорость Wi-Fi до 1167 Мбит/с.

Этот маршрутизатор построен на базе TOTOLINK A3002RU, но несколько отличается от старшего брата. TOTOLINK A3002R не имеет встроенного USB порта и оснащен новым функционалом.



Модель имеет 4 антенны, которые обеспечивают высокую скорость интернета и более стабильную связь. TOTOLINK A3002R оборудован одним гигабитным WAN портом для подключения к сети провайдера и 4-мя гигабитными LAN портами, которые дают большие возможности для потоковой передачи данных через кабельное соединение.



Особенности:



Соответствует стандартам Wi-Fi IEEE 802.11ac

Скорость Wi-Fi до 1167 Мбит/с

Поддержка технологии MU-MIMO

Поддержка технологии Beamforming Full

gigabit порты

Поддержка DHCP, static IP, PPPoE, PPTP и L2TP

Поддержка 64/128-bit WEP, WPA и WPA2 шифрования

Поддержка QoS

Поддержка фильтрации IP-адресов, портов, MAC-адресов, URL-адресов и переадресации портов Multiple SSID позволяет создавать различные сети WiFi для различных групп



Новый вебинтерфейс

TOTOLINK A3002R имеет новое программное обеспечение с новым веб интерфейсом. Теперь настроить роутер еще проще. Новый веб интерфейс имеет поддержку большинства популярных браузеров как на десктоп, так и на мобильных платформах.Поддержка мобильного приложения С новым мобильным приложением TOTOLINK управление маршрутизатором стало еще проще. В любом месте и в любое время пользователи могут получить доступ и настроить маршрутизатор с помощью смартфона. Просто загрузив бесплатное приложение из магазина.