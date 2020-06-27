Full HD телевизор Romsat c экраном 43”

27 июня 2020, 8:06

Линейка телевизоров Romsat пополнилась моделью 43FQ1920T2 с диагональю экрана 43 дюйма.

Телевизор Romsat 43FQ1920T2 Оснащен VA матрицей с широким углом обзора - естественные цвета и детализация не искажаются при просмотре с любой из сторон.

Имеет встроенный тюнер Т2 для просмотра цифрового телевидения и медиаплеер для воспроизведения фильмов, фотографий или музыки через USB-слот.

Телевизор можно разместить на стене благодаря креплению VESA или установить на ножки из комплекта.

Разъёмы (порты): 1 х RF, 3 х HDMI, 1 х ПК-RGB (VGA), 1 х ПК-Audio, 1 х AV IN, 1 x YPBPR (Mini), 1 х USB, 1 х COAX OUT, 1 х Выход на наушники.

Основные характеристики

Диагональ экрана: 43"

Частота: 60 Гц

Угол обзора 178х178

Звук: 2x10 Вт

Тюнер DVB-T/T2/C

Функции PVR и Time Shift Встроенный медиаплеер