Romsat 48FSMG4860T - новый 48-дюймовый SMART-TV

24 июля 2017, 15:15

ROMSAT анонсировал новую модель телевизора 48 дюймов со SMART-TV на борту.

Новая модель телевизора Romsat 48FSMG4860T. Смотрите любимые сериалы на широком экране Модель 48FSMG4860T2 с 48" экраном выпущена в обновленной серии 2017 года.Смарт телевизор на базе системы Android олицетворяет многофункциональность и надежность. Современная матрица обеспечивает детальное, контрастное изображение. Качественный звук Удовольствие от качественной картинки было бы неполным без качественного звука. Акустическая система телевизора представлена встроенными динамиками суммарной мощностью 20 Вт. А за объемное звучание отвечает система NICAM стерео.Рекомендованная розничная цена (РРЦ) – 10 499 грн