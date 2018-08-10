Prestigio представляет линейку телевизоров Prestigio Smart TV

10 августа 2018, 11:45

Международный бренд Prestigio, производитель потребительской электроники, представляет линейку телевизоров Prestigio Smart TV.

Устройства оснащены современным мультимедиа процессором и расширенной оперативной и накопительной памятью.



«Умные» телевизоры от Prestigio отличает эргономичный и стильный дизайн: благодаря тонкой рамке экрана и компактной подставке, они органично дополнят любое пространство. Разъемы для подключения HDMI кабелей удобно расположены на боковой панели. Телевизор весит всего 4,2кг, поэтому не требует особого подхода к установке.



Расширенная оперативная и накопительная память — 1 и 8 Gb соответственно — позволяет превратить Prestigio Smart TV в домашний мультимедийный центр. Чтобы серфинг в интернете, просмотр фотографий и видео был еще удобнее, производитель дарит клавиатуру и мышь при покупке телевизора. Устройства также совместимы с веб камерами и игровыми манипуляторами.



Благодаря функции передачи видеопотока, на Prestigio Smart TV можно транслировать ролики и фильмы со смартфона или планшета. Качественную цветопередачу гарантирует мультимедийный процессор ARM Cortex A7, 1,4GHz, телевизор поддерживает формат Miracast.



Prestigio Smart TV с диагональю 32 дюйма уже доступен по цене 14`990 руб. Осенью этого года производитель также представит версии с диагоналями 40 и 55 дюймов.







