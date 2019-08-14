Телевизоры OzoneHD в Украине

С августа 2019 года брендовый портфель Romsat пополнится новинкой в телевизионном направлении – лимитированной серией телевизоров OzoneHD.
Телевизоры OzoneHD За несколько лет торговая марка OzoneHD зарекомендовала себя в Украине как надежный производитель телевизионных смарт приставок.
Теперь потребители увидят и телевизоры под этой торговой маркой.
Украинскому рынку будет представлена новая серия телевизоров с необходимым сейчас цифровым тюнером Т2, которая значительно улучшит доступность украинских потребителей к качественному телевизионному контенту.
Привлекательная стоимость телевизоров, неизменно высокое качество продукта, гарантия 12 месяцев с обслуживанием в сети СЦ «Romsat Service» — все это даст покупателям уверенность в правильном выборе телевизора торговой марки OzoneHD!
РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор OzoneHD в Украине.