OzoneHD с Premium TV

17 июня 2020, 7:15

При покупке Android медиаплеера OzoneHD Neo или Fun вы получаете три месяца бесплатного телевидения SweetTV.

OzoneHD Neo - DDR3: 2 Гб, внутренняя память: 16 Гб, ОС: Android 7.1, LAN, WiFi 2.4 + 5G, HDMI кабель в комплекте

OzoneHD Fun - DDR3: 4 Гб, внутренняя память: 32 Гб, ОС: Android 9.1, LAN, WiFi 2.4 + 5G, HDMI кабель в комплекте

Подарок - 3 месяца Premium телевидения

Пакет Premium Lite SweetTV - 180 каналов (40 в HD качестве) и 5000 фильмов для просмотра.

Условия акции

участвуют медиаплееры Neo и Fun

для получения подарка необходимо в приложении SweetTV ввести промокод*

Активация промокода возможна до 01.05.2021.

РОМСАТ – эксклюзивный дистрибьютор техники OzoneHD в Украине.

*Установите приложение SweetTV на медиаплеер из магазина приложений Aptoide, зарегистрируйтесь в нем. В разделе “Кабинет” в поле “Ввести промокод” укажите МАС-адрес устройства, указанный на нижней части корпуса медиаплеера.