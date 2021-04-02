Новинка! Телевизор OzoneHD 43FN82T2

2 апреля 2021, 6:27

Телевизоры OzoneHD - это всегда приемлемая цена, широкие функциональные возможности и высокая точность изображения.



Элегантный дизайн и качественное изображение



OzoneHD 43FN82T2 имеет элегантный и минималистичный дизайн. Экран телевизора 43 дюйма, разрешение 1920х1080 (Full HD) в сочетании с VA матрицей телевизор выдает четкое и яркое изображение под любым углом.

Простата и удобство



OzoneHD 43FN82T2 уже оснащены Т2 тюнером, поэтому можно сразу смотреть цифровое телевидение. Также в телевизоре есть USB слоты с помощью которых можно просматривать фотографии, слушать музыку и смотреть любимые фильмы.

Чистое звучание



Благодаря двум динамикам по 10 Вт Вы услышите четкий и мощный звук. В сочетании, естественная цветовая гамма и реалистичное звучание, позволяют расслабиться и получить максимум удовольствия от просмотра.

Разъемы (порты): HDMI (1.3A) х 2 AV YPBPR USB х 2 VGA T2 Выход для наушников COAX OUT