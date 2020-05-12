РОМСАТ начала продажи новых медиаплееров OzoneHD

К заказу доступны 4K и FullHD медиаплееры с ОС Android.
Окунитесь в бесконечность контента UltraHD (30FPS или 60FPS) вместе с OzoneHD Fun, Neo, Nexo, One: фотографии, любимые фильмы, онлайн кинотеатры, телевидение и другие онлайн развлечения.
Основные характеристики:
Оперативная память DDR3: 1, 2, 4 Гб
Внутренняя память: 8, 16, 32 Гб
ОС: Android 7.1, Android 9.1
Процессор: Allwinner H3, Allwinner H6
LAN, WiFi 2.4 + 5G
Управление: стандартный пульт, компьютерная USB-клавиатура/мышь, гироскопические пульт
РОМСАТ – эксклюзивный дистрибьютор OzoneHD в Украине.