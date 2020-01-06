Новинка - телевизор OzoneHD 19” 19HN82T2

Линейка телевизоров OzoneHD пополнилась моделью 19HN82T2 с диагональю экрана 19 дюймов.
Телевизор OzoneHD 19HN82T2
Модель 19HN82T2 оснащена «SuperVA» матрицей с разрешением экрана WXGA (1440*900).
Размер телевизора без подставки 450x47x320 мм. Такие компактные габариты позволяют установить его даже в небольшом пространстве.
Встроенный USB-медиаплеер с поддержкой видео формата MKV позволит наслаждаться любимым медиа контентом – фильмы, музыка и фотографии в высоком качестве.
Телевизор работает от сети постоянного тока (DC) с напряжением 12V через адаптер питания 220V.
Особенности OzoneHD 19HN82T2
Аналоговый и цифровой тюнер DVB-T/T2/C
Поддерживает формат MKV
USB-медиаплеер и видеорекордер
Функция Time Shift
Адаптер питание DC 12V (в комплекте)
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