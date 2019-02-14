Телевизоры Romsat с экраном 22” и 50”

14 февраля 2019, 11:15

Телевизоры Romsat 22FX1850T2, 50UX1850T2

Модели 22FX1850T2 и 50UX1850T2 представители новой линейки 2019 года в классическом дизайне черного цвета.

Имеют полноценный встроенный USB медиа-плеер, который позволяет просматривать видео и фото различных форматов, в том числе MKV со звуком AC3. Разрешение экрана 22FX1850T2 составляет 1080х1920 FullHD, а 50UX1850T2 - 3840x2161 Ultra HD (4K), матрица Super MVA (8bit + A-FRC) c поддержкой видео HDR10. Натуральные цвета, четкость изображения и высокая контрастность обеспечивают удовольствие от просмотра каждый день.

Основные характеристики 22FX1850T2, 50UX1850T2

Аналоговый и цифровой тюнеры DVB-T/T2/C/S2

Полноценный встроенный USB медиа-плеер

Поддержка форматов AVI, MP4, MKV, AAC, MP3, JPG

Функции PVR и TimeShift

Угол обзора 178х178

Частота обновления 60 Гц

Комплект поставки: ТВ, Ножки, Пульт ДУ, Инструкция, Батарейки

Сотрудничество и оптовые поставки

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