Телевизоры Romsat с экраном 22” и 50”

Телевизоры Romsat 22FX1850T2, 50UX1850T2
Модели 22FX1850T2 и 50UX1850T2 представители новой линейки 2019 года в классическом дизайне черного цвета.
Имеют полноценный встроенный USB медиа-плеер, который позволяет просматривать видео и фото различных форматов, в том числе MKV со звуком AC3. Разрешение экрана 22FX1850T2 составляет 1080х1920 FullHD, а 50UX1850T2 - 3840x2161 Ultra HD (4K), матрица Super MVA (8bit + A-FRC) c поддержкой видео HDR10. Натуральные цвета, четкость изображения и высокая контрастность обеспечивают удовольствие от просмотра каждый день.
Основные характеристики 22FX1850T2, 50UX1850T2
Аналоговый и цифровой тюнеры DVB-T/T2/C/S2
Полноценный встроенный USB медиа-плеер
Поддержка форматов AVI, MP4, MKV, AAC, MP3, JPG
Функции PVR и TimeShift
Угол обзора 178х178
Частота обновления 60 Гц
Комплект поставки: ТВ, Ножки, Пульт ДУ, Инструкция, Батарейки
Сотрудничество и оптовые поставки
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