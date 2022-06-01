Телевізор Romsat 32HQ2020T2

Модель комплектується VA-матрицею, яка здивує користувачів глибокою контрастністю та високою чіткістю зображення у динамічних сценах.
У 32HQ2020T2 класичний дизайн, який підійде для будь-якого інтер'єру. Телевізор можна розміщувати на стіні за допомогою кріплення за стандартом VESA 100х100 мм або на плоскій поверхні на ніжках, що входять до комплекту.
Модель "укомплектована" цифровими тюнерами: ефірний для перегляду телебачення Т2 та кабельний для підключення до мереж операторів. Вбудований медіаплеєр дозволить насолоджуватися улюбленим контентом у високій якості.
Romsat 32HQ2020T2 має два вбудовані динаміки по 10 Вт, які відтворюють чистий і якісний звук і дозволяють отримати ⚙ максимум задоволення від перегляду улюбленого контенту.
Серед іншого:
аналоговий і цифровий тюнери DVB-T/T2/C
функції PVR та Time Shift допоможуть записати улюблені телепрограми на зовнішний накопичувач
зручний телегід на 7 днів запише ваші улюблені програми та нагадає про їх вихід у ефір
у телевізор, вбудований USB-медіаплеєр для перегляду відео та фото багатьох поширених форматів із зовнішніх USB-накопичувачів
телевізор має безліч роз'ємів для того, щоб підключити інші пристрої, а також його можна використовувати як монітор: RF,HDMI, ПК-RGB (VGA), ПК-Audio, AV IN, YPBPR (Mini), USB, COAX OUT, вихід на навушники
роздільна здатність екрану - 1366×769
контрастність: 4000 :1
яскравість: 200 кд/м²
кут огляду: 176х176
частота поновлення : 60 Гц
система кольоровості: PAL, SECAM
тюнер: Аналог/Т/Т2/С
платформа: Mstar
час відгуку: 10mc
медіаплеєр (фото, музика, відео)
формати, що підтримуються: H.265, AVI, MP4, MKV, AAC, MP3, JPG
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