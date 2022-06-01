Телевізор Romsat 32HQ2020T2

1 июня 2022, 13:45

Модель комплектується VA-матрицею, яка здивує користувачів глибокою контрастністю та високою чіткістю зображення у динамічних сценах.

У 32HQ2020T2 класичний дизайн, який підійде для будь-якого інтер'єру. Телевізор можна розміщувати на стіні за допомогою кріплення за стандартом VESA 100х100 мм або на плоскій поверхні на ніжках, що входять до комплекту.

Модель "укомплектована" цифровими тюнерами: ефірний для перегляду телебачення Т2 та кабельний для підключення до мереж операторів. Вбудований медіаплеєр дозволить насолоджуватися улюбленим контентом у високій якості.

Romsat 32HQ2020T2 має два вбудовані динаміки по 10 Вт, які відтворюють чистий і якісний звук і дозволяють отримати ⚙ максимум задоволення від перегляду улюбленого контенту.

Серед іншого:

аналоговий і цифровий тюнери DVB-T/T2/C

функції PVR та Time Shift допоможуть записати улюблені телепрограми на зовнішний накопичувач

зручний телегід на 7 днів запише ваші улюблені програми та нагадає про їх вихід у ефір

у телевізор, вбудований USB-медіаплеєр для перегляду відео та фото багатьох поширених форматів із зовнішніх USB-накопичувачів

телевізор має безліч роз'ємів для того, щоб підключити інші пристрої, а також його можна використовувати як монітор: RF,HDMI, ПК-RGB (VGA), ПК-Audio, AV IN, YPBPR (Mini), USB, COAX OUT, вихід на навушники

роздільна здатність екрану - 1366×769

контрастність: 4000 :1

яскравість: 200 кд/м²

кут огляду: 176х176

частота поновлення : 60 Гц

система кольоровості: PAL, SECAM

тюнер: Аналог/Т/Т2/С

платформа: Mstar

час відгуку: 10mc

медіаплеєр (фото, музика, відео)

формати, що підтримуються: H.265, AVI, MP4, MKV, AAC, MP3, JPG

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