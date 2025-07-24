Казахстан и Китай запускают беспилотные грузоперевозки

24 июля 2025, 13:15

Казахстан и Китай приступили к реализации пилотного проекта "Умная таможня" через пограничные пункты пропуска "Бахты" (РК)-"Покиту" (КНР).

Стороны договорились использовать автоматизированные транспортные средства, которые пересекают границу без участия водителей. Кроме того, проект предусматривает круглосуточное движение грузов с минимальным уровнем ручного контроля, цифровое оформление всех процедур, а также внедрение единой электронной декларации.



"Новая модель логистики открывает перспективы значительного увеличения пропускной способности – до 10 млн тонн грузов в год. Компании смогут сократить издержки на транспортировку, а время на таможенное оформление уменьшится в разы", – заявили в Комитете госдоходов.