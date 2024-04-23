Польські фермери розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

23 апреля 2024, 9:15

Про це йдеться у дописі ДПСУ у телеграм:

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютогоОформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. У ДПСУ просять перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.Польські протести та блокада кордону триває ще з минулого року. Станом на 22 квітня, частково заблокованим залишається один напрямок — "Рава-Руська — Гребінне".