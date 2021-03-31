GOG устроил раздачу культового шутера XIII — оригинальной игры, не ремейка

31 марта 2021, 13:15

В магазине цифровой дистрибуции GOG стартовала раздача культового шутера XIII от Microids (нынешний издатель игры) и студии-разработчика Ubisoft Paris.

Бесплатной стала именно оригинальная версия проекта, а не провальный ремейк.

Для добавления игры в свою библиотеку достаточно авторизоваться в GOG и, найдя на главной странице магазина баннер с раздачей (см. скриншот ниже), нажать на соответствующую кнопку.



Присвоить XIII себе можно в течение двух суток с начала акции — до её завершения на момент публикации материала остаётся чуть меньше 46 часов. Срок действия предложения подойдёт к концу 1 апреля в 16:00 по московскому времени.



Напомним, по сюжету XIII и её ремейка главного героя подозревают в убийстве президента США. Протагонисту предстоит обелить своё имя, разгадать тайну и поймать настоящего киллера.