Назван новый главный креативный директор Ubisoft

10 сентября 2021, 15:15

Компания Ubisoft назвала нового главного креативного директора — им стал Игор Мансо (Igor Manceau). Он проработал в компании более двух десятилетий и был креативным директором Steep, а также Riders Republic.

Игор Мансо присоединился к французской Ubisoft в 1998 году в составе команды бизнес-маркетинга. С 2014-го он перешёл в Ubisoft Annecy, где уже стал креативным директором проектов подразделения: сперва Steep, затем Riders Republic.



"Игор — один из самых опытных, новаторских и уважаемых креативных директоров Ubisoft и индустрии видеоигр в целом, — сказал генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot). — У него глубокое понимание мотивации игроков, сильная интуиция для выхода на новые рынки и образцовый стиль руководства".



Прошлый главный креативный директор Ubisoft Серж Хаскоет (Serge Hascoet) покинул компанию более года назад после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах и дискриминации. В одном из них он был назван главной причиной культурных проблем внутри издательства.



Группа сотрудников A Better Ubisoft одновременно с объявлением назначения Игора Мансо выпустила своё заявление, в котором говорится, что Ив Гиймо не сдержал со своей стороны обещания пересмотреть методы работы редакционного отдела компании.



"Нет чёткого описания творческого процесса и есть шокирующая нехватка разнообразия в вице-президентах, — заявила группа. — Мы знаем о найме Био Джейд Адама Грейнджера, но, помимо этого, особого прогресса не было достигнуто, особенно с учётом того, что предполагалось нанять ещё двух вице-президентов. В настоящее время творческая команда Ubisoft состоит из белых людей с одинаковым культурным происхождением. Это оставляет нам неуверенность в будущем составе редакционного коллектива".

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