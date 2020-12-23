GOG устроил раздачу расширенного издания тактического роглайка Brigador

23 декабря 2020, 11:45

Администрация сервиса цифровой дистрибуции GOG объявила о старте ограниченной по времени акции, в рамках которой можно стать полноправным обладателем расширенного издания изометрической тактики Brigador: Up-Armored Deluxe.



Для добавления игры в свою библиотеку достаточно авторизоваться в GOG и, найдя на главной странице магазина баннер с раздачей (см. скриншот ниже), нажать на соответствующую кнопку.

Присвоить Brigador: Up-Armored Deluxe себе можно в течение 72 часов с момента начала акции. Срок действия предложения подойдёт к концу 25 декабря в 17:00 по московскому времени.



Brigador: Up-Armored Deluxe представляет собой улучшенную версию Brigador — тактической стратегии с элементами роглайка. В роли наёмного пилота (управлять можно мехами, танками, летательными аппаратами) пользователю нужно сеять разрушения.



Что касается комплекта раздачи, то в расширенное издание, помимо самой игры, входит оригинальный саундтрек в двух частях, мини-альбомы Uplink и Up-Armored, а также аудиокнига.



Напомним, раздача Brigador: Up-Armored Deluxe — не первая в рамках начавшейся 17 декабря зимней распродажи GOG. Ранее аналогичным образом можно было присвоить себе управленческий симулятор Prison Architect.