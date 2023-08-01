РФ почала поширювати пропаганду у відеоіграх та супутніх сервісах, - NYT

1 августа 2023, 11:15

Дослідники зафіксували військові та проросійські наративи у різних іграх та сервісах – Minecraft, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare, War Thunder, Roblox, Discord та Steam.

У Minecraft була відтворена битва за Соледар та день росії 12 червня. У World of Tanks був відтворений парад у москві 1945 року, а в Roblox – сили МВС у вигляді лего-чоловічків у формі МВС промарширували на день росії.Глава підрозділу з аналізу загроз у Microsoft Клінт Уоттс розповів про пропаганду ПВК "Вагнер" у Discord та Steam. Пропаганда поширює версію росії про війну в Україні та, ймовірно, займалася вербуванням до складу ПВК.