В Казахстане призвали ограничить Roblox

16 января 2026, 13:45

Депутат парламента Казахстана Шапак предложила ограничить в стране использование игровой платформы Roblox.

«Отмечаются такие риски, как виртуальная зависимость, агрессивное поведение, отдаление от реальной жизни, а также взаимодействие с контентом, не соответствующим возрасту», - заявила депутат. Она также подчеркнула, что на открытых онлайн-платформах, таких как Roblox, активно действуют лица с преступными намерениями в отношении несовершеннолетних, в том числе педофилы и мошенники.Шапак подала запрос об исследованиях влияния платформы, о возможных ограничениях, а также о том, выявляли ли правоохранительные органы преступления, совершаемые через эту платформу.Roblox - одна из крупнейших игровых платформ в мире с более чем 380 млн пользователей в месяц. Она особенно популярна среди детей и подростков, предлагая миллионы пользовательских игр и активный внутриигровой чат. Масштаб платформы делает ее объектом внимания властей по вопросам онлайн-безопасности.