Украинец Александр Костылев стал лучшим игроком мира в CS:GO в третий раз

23 января 2023, 9:45

Игрок киберспортивного клуба NAVI Александр «s1mple» Костылев признан лучшим игроком в CS:GO в мире.

Титул s1mple получил уже в третий раз (до этого в 2018 и 2021). Третья награда за 2022 год позволила s1mple обойти соперников из Франции, Бразилии, Швеции и установить мировой рекорд. Сегодня украинец Александр Костылев единственный, кого признавали лучшим игроком мира в CS:GO трижды.В своей речи Костылев много говорил об Украине: “Несмотря на печаль, которую я испытываю и печаль, которую испытывают мои товарищи по команде, я все равно очень, очень горд быть украинцем, горд своей страной и нашим Президентом, который борется за свободу и демократию для всего мира”.Для NAVI 2022 год оказался трудным, но успешным. Александр Костылев, помимо титула лучшего игрока мира, был признан еще и лучшим снайпером. А наставник клуба Андрей «B1ad3» Городенский – лучшим тренером года.Киберспортсмены призывали продолжать помогать Украине и активно донатить. Клуб NAVI сотрудничает United24 – на медицинские нужды уже собрано $500 000.