UPEA и Lenovo провели социальный шоу-матч по CS:GO

17 декабря 2020, 12:15

15 декабря в Киеве состоялся киберспортивный социальный шоу-матч по CS:GO между командой ветеранов АТО/ООС «Joint Forces Kyiv» и украинской командой 55+ «Ageless Shooters».

Событие прошло в рамках состязательного модуля социального проекта Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации «Ответственность Лига» при поддержке компании Lenovo.

Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу команды ветеранов АТО/ООС «Joint Forces Kyiv».

Команда «Joint Forces Kyiv» была создана в августе 2020 года как часть социального проекта UPEA и состоит из ветеранов АТО/ООС. Команда «Ageless Shooters» была создана по инициативе компании Lenovo, ее участники – старшее поколение в возрасте 55+. Несмотря на то, что команды разные по своему составу, у них общее желание в социализации и общении.

«Этот шоу-матч стал прекрасным примером того, каким мы видим киберспорт в UPEA – без границ, абсолютно инклюзивным для всех желающих, независимо от пола, возраста, социального статуса и тому подобное. Мы очень рады, что совместно с компанией Lenovo нам удалось организовать это событие, ведь для обеих команд это хорошая возможность почувствовать вкус победы и просто хорошо провести время. Такие соревнования, наравне с другими социально ориентированными событиями, будут постоянными в календаре проектов, которые проходят под эгидой Ассоциации в 2021 году», – отметил Олег Рыбак, Член правления UPEA.

«Могли ли мы еще полтора года назад представить, что сможем увидеть киберспортивный бой между ветеранами АТО и старшим поколением 55+? Это настоящее воплощение фантазий из будущего уже сегодня! Умные технологии творят чудеса, настоящие добрые чудеса, объединяя поколения, способствуя социализации и борьбе с плохим настроением. Пусть такие шоу-матчи станут хорошей традицией для нашего киберспортивного пространства, присоединяйтесь и приобщайте своих родителей и знакомых!» – комментирует Тарас Джамалов, генеральный директор компании Lenovo в Украине.