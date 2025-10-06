Українська Ageless Shooters обіграла шведів у турнірі з Counter-Strike 2

6 октября 2025, 17:15

Українська кіберспортивна команда Ageless Shooters, що виступає у дисципліні Counter-Strike 2 та має середній вік гравців понад 55 років, перемогла фаворитів п’ятого сезону Міжнародної Ліги Сеньйорів — шведську команду SWG 3.0. Українці здолали суперників на їхній власній карті, вигравши в овертаймі з рахунком 16:14.

У п’ятому сезоні Міжнародної Ліги Сеньйорів змагання проходять у форматі Best of 2: кожна пара команд грає два матчі — домашній та гостьовий, причому домашню карту обирає приймаюча команда, а гостьову — суперники. Вчора Ageless Shooters грали на карті, обраній шведами. Після перших 24 раундів рахунок був рівним — 12:12, долю поєдинку вирішив овертайм, у якому Ageless Shooters здобули перемогу 16:14.До кінця жовтня команди проводитимуть кругові матчі раз на тиждень, за результатами яких визначаться учасники півфіналів. Слідкувати за перебігом турніру та переглядати записи попередніх матчів можна на Twitch-каналі одного з гравців Ageless Shooters — M4niak.Окрім регулярних матчів у лізі, 20 вересня Ageless Shooters провели шоуматч із командою Silver Legends — оновленим складом своїх перших суперників.Ageless Shooters — унікальна команда, яка поєднує життєвий досвід та сучасний кіберспорт. Заснована у 2019 році за підтримки Lenovo та благодійного фонду «Життєлюб», команда постійно демонструє, що вік — не перешкода для високого рівня гри. Середній вік гравців перевищує 55 років, а їхній досвід допомагає знаходити нестандартні стратегії та успішно конкурувати з міжнародними суперниками.З 2023 року Ageless Shooters представляють Україну у Міжнародній Лізі Сеньйорів та вже посідали 2 місце у попередніх сезонах. Зараз команду тренує кіберспортивна академія The Champion Academy.Нещодавно Ageless Shooters оголосили про пошук нового гравця: «Якщо вам понад 50 років, ви захоплюєтеся грою в CS2, добре орієнтуєтесь на різних мапах, маєте гарний AIM, готові до інтенсивних тренувань та хочете грати на новому рівні — приєднуйтесь!» — йдеться у повідомленні команди.