Українську команду 55+ Ageless Shooters запросили до шведської сіньйор ліги

29 марта 2023, 14:15

25 березня відбувся кіберспортивний турнір із CS:G Ageless Shooters vs Swedish Senior Counter Strike Series.

За перемогу змагались команди старшого віку: українська команда гравців 55+ «Ageless Shooters» та шведські команди «A.S.S» (A Senior Society), «Close» (Clan of Seniors) та «Jonsson Gan». За результатами змагань переможцем турніру стала шведська команда «A.S.S». Проте для української команди цей турнір став не тільки довгоочікуваним змаганням після тривалої перерви, але й приніс нові можливості — команду запросили грати до шведської ліги для гравців старшого віку по CS (Counter Strike).

Турнір розпочався з гри Ageless Shooters проти команди A.S.S, в якій перемогу здобули шведи з рахунком 12:16 на карті de_inferno. Поразка в першому матчі лише додала українській команді мотивації та наснаги й другу гру разом з Jonsson Ligan вони завершили перемогою з рахунком 16:0 на карті de_overpass. Третій двобій був не менш напруженим, але у поєдинку з командою Clan of Seniors українцям не вистачило лише декількох балів, щоб забрати перемогу собі. Протистояння між ними завершилось рахунком 13:16 на карті de_inferno.

«В ході гри давалося взнаки хвилювання та довга відсутність саме ігрової практики в команди на турнірах такого формату. Але за результатами команда намагалася перемагати у кожному раунді й докладала до цього максимум зусиль. Це був перший турнір Ageless Shooters після довгої перерви, готуючись до якого, вони відновили тренування у форматі 4 рази на тиждень по дві години. А перед самим турніром вперше за рік у них була змога очно зустрітись всім разом та провести тренування в офлайн режимі», — говорить Денис Добровольський, менеджер команди Ageless Shooters.

Зараз команда вирішує, чи долучитись до поточного сезону шведської ліги, чи потренуватись ще та взяти участь у наступному. Безперечно це новий етап розвитку Ageless Shooters та старт до нових ще грандіозніших перемог.

Ageless Shooters — перша українська кіберспортивна команда із Counter Strike: GO віком 55+, яка була створена у 2019 році компанією Lenovo та благодійним фондом «Життєлюб». Компанія Lenovo продовжує підтримувати команду з моменту заснування і дотепер, допомагаючи з тренувальною базою та ігровими пристроями.