Lenovo анонсує новий турнір з CS2 серед любителів з призовим фондом 50 000 грн

29 октября 2025, 8:45

В рамках серії турнірів з CS2 – “Legion CS2 Series 2025” за підтримки компанії Lenovo, відбудеться четвертий турнір серії, в якому беруть участь українські кіберспортсмени-аматори – Legion New Hope Cup 2. У фінальній частині турніру команди обʼєднаються у боротьбі за призовий фонд у 50 000 гривень.



Змагання розраховано виключно на непрофесійних гравців, обмежуючи доступ до турніру для: професіоналів, які мають діючі контракти, або усні домовленості з кіберспортивними клубами, а також для гравців з 10 рівнем ELO (рейтинг система на платформі FaceIT). Всі матчі проходять онлайн, а участь в турнірі повністю безкоштовна. Ознайомитись з повним переліком правил турніру можна за посиланням.

Турнір Legion New Hope Cup 2 має на меті підтримати розвиток української кіберспортивної спільноти, надаючи аматорським гравцям і командам, які прагнуть потрапити до рейтингу HLTV, необхідну практику та змагальний досвід. Таким чином компанія Lenovo прагне збільшити кількість українських талантів на світових кіберспортивних майданчиках.



"Ми бачимо вражаючий потенціал українських гравців і вважаємо, що найкращий спосіб його реалізувати — це створювати можливості для змагань, практики та отримання досвіду різними командами. Підтримка кіберспортивних змагань спрямована саме на те, щоб локальний успіх мав своє глобальне продовження." — Команда Lenovo в Україні.



Про турнір:



Перші кваліфікаційні ігри відбудуться 1 та 2 листопада, другі кваліфікаційні ігри заплановані на 3-4 листопада. На стадії відкритих кваліфікацій пройдуть 4 етапи кваліфікації у форматі Single Elimination BO1 (до однієї перемоги) до стадії чвертьфіналів. Чвертьфінали кожної кваліфікації проходять у форматі BO3 (до двох перемог). Play-off на 8 команд проходить у форматі Single Elimination BO3 (до перемоги на двох з трьох карт). Фінал проходить у форматі BO5 (до перемоги на трьох з п’яти карт).



Плей-офф стадія пройде 8 листопада, а фінал турніру запланований на 9 листопада.



Призовий фонд розподіляється наступним чином:

1 місце - 20000 грн

2 місце - 10000 грн

3-4 місце - 5000 грн

5-8 місця - 2500 грн



Для реєстрації команди на турнірі необхідно доєднатись до турніру на FaceIT, а також, обов’язково заповнити реєстраційну форму (одноразово):

Реєстраційна форма для команд

Реєстраційна форма для окремих гравців без команди

