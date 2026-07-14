FIFA выставила на продажу кусочки газона с финального матча ЧМ-2026

14 июля 2026, 8:15

Международная федерация футбола (FIFA) открыла продажи фрагментов газона, на котором 19 июля пройдет финальный матч чемпионата мира на стадионе MetLife в США.

Каждый сувенир стоимостью $450 помещен в прозрачный акриловый футляр с символикой ЧМ-2026. На нем будут указаны дата финала, место проведения и итоговый счет матча. В комплект также входит сертификат подлинности на USB-накопителе.Покупателям обещают, что они получат настоящий фрагмент поля, вошедшего в историю мирового футбола. При этом отправка заказов начнется только после окончания финального матча.