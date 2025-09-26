ГлавнаяНовости
26 сентября 2025, 9:45

ФИФА показала официальные талисманы Чемпионата мира-2026 по футболу

Канаду представляет лось по имени Мэйпл, Мексику - ягуар Зайю, а США - орел Клатч. Они также станут персонажами видеоигры FIFA Heroes, которая выйдет в следующем году. 

Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.


