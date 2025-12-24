Эстония выделяет €2 млн для поддержки энергетики Украины

24 декабря 2025, 11:15

Выделенные средства будут направлены на покрытие насущных нужд украинских энергетических предприятий, в частности на закупку запчастей, генераторов и топлива, а также на проведение аварийных ремонтов.

"Мы хотим быть примером и для тех стран, которые еще не внесли вклад в Фонд поддержки энергетики Украины, потому что поддержка энергетической инфраструктуры Украины – это наша общая ответственность: речь идет о защите свободы и демократии", – цитирует ERR министра энергетики и окружающей среды Андреса Сутта.



Ранее Эстония через Министерство иностранных дел пожертвовала Энергетическому фонду Украины 620 000 евро.





