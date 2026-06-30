ФБР: в США во время ЧМ возле спортобъектов перехватили более 400 дронов

Правоохранительные органы США с начала чемпионата мира по футболу перехватили свыше 400 дронов, несанкционированно запущенных вблизи стадионов и других спортивных объектов, над которыми установлена бесполетная зона. Об этом заявил директор ФБР США Пател. Он добавил, что во всех 11 городах США, принимающих чемпионат мира, развернуты специальные наземные группы перехвата беспилотников.
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