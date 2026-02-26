Одессу и Одесскую область готовят к круговой обороне — ВСУ

Об этом рассказал начальник регионального управления Сил территориальной обороны ВСУ "Юг" Денис Носиков.
"Мы в настоящее время очень серьезно готовим к круговой обороне город Одесса. Мы готовим к круговой обороне всю Одесскую область. Это тоже очень сложная система разнообразных фортификационных сооружений и различных инженерных заграждений. Это килл-зоны, противотанковые рвы, разнообразные ловушки, капканы, это и "глаза", и МЗП — малозаметные препятствия. Я не могу детально рассказать, но это очень мощная, большая система. Просто так сюда никто не зайдет. Это будет просто невозможно", — заявил Носиков.
Также тероборона наращивает добровольческие формирования территориальных общин, привлекает местное население по районам.
