3 апреля 2020, 10:15

Vodafone усилил 4G в Одессе, Кропивницком, Умани и ряде других регионов

Vodafone объявляет об успешном завершении работ по расширению полосы пропускания сети LTE в Одессе и Одесской области, что повысило емкость и скорость передачи данных в сети оператора.



В ходе работ на сети инженеры Vodafone расширили до 20 МГц полосу пропускания в диапазоне LTE-1800 в Одессе и Одесской области. Благодаря этому пропускная способность сети выросла на треть. Вместе с тем аналогичные работы компания успешно завершила в Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области.



С помощью технологии CloudAIR Vodafone также проводит динамическое расширение спектра с 15 до 20 МГц в Днепровской, Херсонской областях и городе Кропивницкий.



Перечисленные мероприятия позволят предоставлять качественные услуги всем абонентам Vodafone в период карантина, когда большинство вынуждено удаленно работать, оплачивать счета, заказывать продукты и предметы первой необходимости.



На сегодняшний день более 69% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

