Vodafone устанавливает оборудование для 4G в диапазоне 900 МГц

17 июня 2020, 10:45

Vodafone приступает к стройке национального покрытия 4G. Развитие сети начинается с западных областей и будет продвигаться дальше на восток Украины.



Так, с 16 июня начинается установка нового оборудования – во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях Украины. Далее поочередно будет модернизирована сеть в других областях от запада Украины к востоку. После завершения работ сеть будет готова к запуску 4G в диапазоне 900 МГц. В дальнейшем, после расширения покрытие 4G, жители небольших населенных пунктов смогут получить доступ к скоростному мобильному интернету.

В зависимости от населенного пункта, работы будут продолжаться в течение короткого времени в период от одной до двух недель. Компания проводит работы с учетом потребностей клиентов и делает все возможное для сохранения качества услуг связи во время переоборудования сети.Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницкому.Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. По итогам 1 квартала 2020 года Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.Vodafone продолжает активное строительство. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.