Vodafone стал лидером по строительству сети LTE 900 в Украине

10 декабря 2020, 11:45

Сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц: около 4700 населенных пунктов и почти 800 базовых станций



За пять месяцев работы – с июля по ноябрь, Vodafone запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE 900) во всех областях Украины. Включение продвигалось поочередно с запада на восток и на сегодня сеть включает почти 800 базовых станций (БС), которые покрывают около 4700 населенных пунктов. На этой территории проживает более 3,7 миллиона человек. Это рекордное покрытие LTE 900 в Украине.

За это время общий трафик по сети LTE 900 составил более 1 600 ТБ. БС с максимальной скоростью была зафиксирована в Закарпатской области, где скорость составила более 31 Мбит/с. БС, которая прокачала больше всего трафика, находится в Черниговской области, там суммарный трафик с момента запуска составил более 5 700 ГБ.«Строительство LTE 900 стало самым амбициозным проектом 2020 года, который в условиях карантина приобрел еще и социальную значимость для страны. Ранее во многих небольших населенных пунктах скорость мобильного интернета была не достаточной, чтобы люди могли полноценно учиться и работать онлайн. Мы называем это цифровым неравенством. И после запуска LTE 900 мы расширяем сеть рекордно быстро, устраняя это неравенство, открывая безграничные возможности для онлайн образования, медицины, предпринимательства, досуга, что так важно для развития страны в сегодняшних условиях», – комментирует Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Черниговской, Херсонской, Одесской, Полтавской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.