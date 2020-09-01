Vodafone в 1 полугодии: $2млн на борьбу с Covid-19 и самая высокая скорость

1 сентября 2020, 15:58

Vodafone улучшил основные финансовые показатели по результатам 2 квартала 2020 года.

Доход компании в апреле-июне 2020 года составил 4,1 млрд грн, на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Vodafone демонстрирует самую высокую на рынке динамику увеличения дохода, связанную с ростом потребления дата-услуг и увеличением покрытия скоростного мобильного интернета.



В первом полугодии Vodafone стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине по данным исследования французской компании nPerf за первые шесть месяцев 2020 года. Исследование основано на данных 37 779 тестов с пользовательских устройств при замерах скорости в приложении nPerf. В результате Vodafone показал самую высокую скорость среди мобильных сетей в Украине.



Объем интернет-трафика в сети Vodafone в первом полугодии 2020 года увеличился на 42%. Основные причины роста скорости и трафика: увеличение покрытия 4G, емкости сети и количества дата-пользователей.



Во время карантина Vodafone не прекратил строить новое покрытие и расширять емкость с применением нового оборудования и технологий, таких как AirScale, CloudAIR, LTE1800 4x4 MIMO + LTE2600 4x4 MIMO Carrier Aggregation. За этот период Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок. По результатам 2 квартала 4G сеть Vodafone доступна 74% украинцев, 86% населения может пользоваться 3G покрытием.



Vodafone инвестировал в сеть в 1 полугодии 2020 года порядка 1,9 млрд грн, включая стоимость лицензии в диапазоне 900МГц – 265 млн грн. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 27,3 млрд грн.



«Мы понимаем, что цифровая доступность сегодня становится жизненной необходимостью. Поэтому, не смотря на сложные для любого бизнеса условия, мы не остановили инвестиции в развитие сети. – комментирует Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина особенности деятельности компании во втором квартале. – Более того, совместно с нашим акционером – группой компаний NEQSOL Holding – мы выделили более 2 млн долларов для помощи стране в условиях пандемии. Выделенные средства пошли на поддержку украинских больниц и врачей. Также мы запустили и продолжаем внедрять инициативы, способные поддержать Украину и украинцев во время карантина».



Рост дата-доходов сбалансировал негативные факторы, повлиявшие на работу компании во 2 квартале: существенное снижение доходов от роуминга и сокращение доходов от собственной розницы, вызванное частичным закрытием магазинов на карантине.



Показатель ARPU во 2 квартале составил 68,4 грн и остается самым низким на рынке, что свидетельствует о доступности тарифных линеек Vodafone.



Показатели операционной эффективности демонстрируют рост: показатель OIBDA увеличился на 11% по сравнению со 2 кварталом 2019 года и превысил 2,1 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась до 52,6%. Показатели операционной эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличению доходов от дата-услуг.



В первом квартале чистая прибыль Vodafone Украина выросла на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 млрд грн.



По результатам второго квартала 2020 года абонентская база компании составила 19 млн, годовые колебания составили -3,2%, что связано с уменьшением динамики новых подключений в результате частичного закрытия розничных точек на карантине. При этом наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, а также увеличение подключенных IoT-карт.



Пандемия повлияла на рост спроса на цифровые решения Vodafone для бизнеса в первом полугодии. В условиях карантина бизнес клиенты обращаются к автоматизации процессов, внедряя IoT решения, используя услуги на основе big data аналитики, прибегают к облачным решениям.



Еще одним ключевым событием 2 квартала стало сотрудничество Vodafone и YouTube. Два глобальных международных бренда в июне 2020 года заключили соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало уникальное для украинского телеком-рынка предложение «YouTube без перерв». Благодаря эксклюзивному сотрудничеству, клиенты Vodafone могут абсолютно бесплатно в течение четырех месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium. Подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.