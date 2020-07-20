Vodafone стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине

Тестирование сетей украинских операторов показало, что самая высокая скорость мобильного интернета доступна клиентам Vodafone.
Исследование проводилось французской компанией nPerf, одним из лидеров тестирования телекоммуникационных сетей с целью оценки скорости и качества доступа к сети интернет. Исследование основано на данных с пользовательских устройств при замерах скорости в приложении nPerf. Оценка включает результаты тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, веб-серфинга и просмотров потокового видео.
По данным исследования, в течение первых шести месяцев 2020 года пользователи nPerf провели 37 779 тестов с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android). Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G. В результате Vodafone показал самую высокую скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки – 19 Мбит/с, скорость выгрузки – около 9 Мбит/с, задержка – менее 50 мс. Vodafone также продемонстрировал лучшие результаты просмотра веб-страниц. Детальнее ознакомиться с результатами исследования можно по ссылке.
Таких результатов удалось добиться за счет модернизации сетей, которую Vodafone активно проводит для наращивания емкости сети 4G в ряде областей Украины. Так, в столице Vodafone успешно провел тестирование и запустил на сети 4G оборудование новой линейки AirScale – оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных – 525 МБит/сек.
В Черновицкой области и в г. Черновцы компания провела перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот, которые теперь используются для расширения сети LTE1800. В результате, скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%.
Компания успешно ввела в коммерческую эксплуатацию решение на оборудовании последнего поколения компании Huawei для сети 4G в Одессе. Благодаря применению технологии Carrier Aggregation и MIMO 4x4 в сетях LTE1800 и LTE2600 еще в одном городе (после Киева) удалось достичь рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/сек.
В Одесской, Харьковской, Запорожской, Ивано-Франковской, Волынской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской областях был расширен частотный ресурс для сети LTE-1800 до полосы в 20 МГц. Это стало возможно благодаря технологии динамического расширения спектра – CloudAIR. В результате средняя скорость на одного пользователя выросла более чем в 1,5 раза.
Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской, Житомирской, Черновицкой, Львовской, Черкасской областях, а также в городе Умань, городе Кропивницкий. Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 74% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины.
В целом, модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок.
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