Vodafone дарит безлимит на соцсети за тестирование скорости

15 апреля 2021, 9:15

Vodafone предлагает своим клиентам лично убедиться в том, что мобильный интернет от Vodafone – самый быстрый в Украине, и получить за это подарок.



Клиенты Vodafone, которые проверят скорость своего мобильного интернета в приложении Ookla SpeetTest, получат три месяца бесплатного пользования услугой Social PASS. Social PASS – это безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры: Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest, Likee и LinkedIn. При подключенной услуге пакетные мегабайты при пользовании соцсетями и мессенджерами не расходуются.

Подключить услугу можно в приложении My Vodafone или с помощью USSD-команды: *310#. По окончании трех акционных месяцев услуга Social PASS отключится автоматически и ее можно будет подключить на платной основе за 50 грн/месяц. Предложением можно воспользоваться до 30 апреля 2021 года включительно.Vodafone Украина – лидер по скорости мобильного интернета в Украине, согласно результатам независимого исследования Ookla за второе полугодие 2020 года. Vodafone продемонстрировал во втором полугодии 2020 самую высокую среднюю скорость загрузки (Download), которая составила 29,38 Мбит/c, а также самую высокую в Украине среднюю скорость передачи (Upload), которая составляет 14,10 Мбит/c.