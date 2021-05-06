Vodafone разогнал сеть до рекордно высокой скорости в 733 Мбит/с

6 мая 2021, 9:15

Vodafone Украина продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети во время карантина, предлагая абонентам услуги и сервисы нового уровня.

С этой целью оператор, совместно с компанией Nokia, и по согласованию с НКРСИ, провели измерения скоростей на новом оборудовании AirScale (оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с технологией 5G).



Техническими специалистами Vodafone были протестированы:

• использование частотного ресурса 2100 МГц для технологии LTE, на текущий момент на указанных частотах разрешена только технология 3G (UMTS);

• агрегация 3 каналов в технологии LTE, тестируемого диапазона 2100 МГц с диапазонами 2600 и 1800 МГц, которые в данный момент уже находятся в коммерческом использовании.



По результатам тестов на коммерческой базовой станции, расположенной на технологической площадке оператора, удалось получить пиковую скорость в 733 Мбит/с. Важно, что во время проведения замеров показатели не опускались ниже 500 Мбит/с, что так же является очень хорошим результатом. Проведенное тестирование показало, что потенциал технологии LTE не только в освоении новых диапазонов частот, но и в использовании уже имеющихся частотных ресурсов у мобильных операторов. Именно поэтому, внедрение технологической нейтральности спектра, является ключевым этапом развития телеком индустрии в Украине.



«Оборудование Airscale от Nokia поддерживает любые варианты агрегации 3 и более каналов для технологии 4G, позволяет абонентам получать высокие скорости, а компании Vodаfone Украина – максимально эффективно использовать весь имеющийся частотный ресурс.

Технологическая нейтральность должна стать следующим шагом в ответ на постоянно растущие объемы передачи информации и именно оператор должен решать, какую технологию целесообразно использовать для обеспечения потребностей своих абонентов. Линейка оборудования Airscale обеспечит компании Vodаfone Украина полную свободу действий по запуску сервисов на базе любых разрешенных (2G, 3G, 4G) и будущих технологий (5G)», – отметил Евгений Баличев, генеральный директор компании Nokia Украина.



В прошлом году Vodаfone уже устанавливал рекорды скорости, разогнав сеть 4G в Одессе до 538 Мбит/сек и в Киеве – до 525 Мбит/сек.



Vodafone Украина – лидер по скорости мобильного интернета в Украине по результатам независимого исследования Ookla за второе полугодие 2020 года.