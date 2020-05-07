Vodafone расширил покрытие – более 71% украинцев могут пользоваться 4G

7 мая 2020, 12:15

Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети во время карантина. В течение марта-апреля Vodafone расширил свою 4G сеть в 21 области Украины.

Доступ к скоростному интернету получили жители еще 168 населенных пунктов. В частности, за последние два месяца покрытия скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в следующих областях:



• Волынская: Проминь, Старая Выжевка, Дерн, Битень, Доросины, Поворск, Уховецк, Липа, Навоз.

• Днепропетровская: Шевченко, Великоалександровка, Марьянское, Мировое, Письменное, Подгородное, Софиевка, Васильевка, Васильевка-на-Днепре, Гавриловка, Гречаное, Демурино, Майское, Маломихайловка, Надеждовка, Сурско-Михайловка, Сад.

• Донецкая: Татьяновка, Дробышево, Красноторка, Анновка.

• Житомирская: Челнова.

• Закарпатская: Синяк, Жнятино, Кидеш, Симер, Великие Геевцы, Дерцен, Лохово, Макарево, Заречево, Турьи Реметы, Запсонь, Петровка.

• Запорожская: Молочанск, Благовещенка, Богатыровка, Новоалексеевка, Новоднепровка, Новополтавка, Григорьевка, Дмитровка, Степное, Терноватое.

• Ивано-Франковская: Татаров, Черче, Подгородье, Нижнев, Окно.

• Николаевская: Прибугское, Лиманы, Весняное, Прибужаны, Радостный сад, Вавилово, Первомайское, Калиновка, Грушевка, Дорошовка, Гурьевка.

• Кировоградская: Оникиево, Хмелевое, Пантаевка, Ровное, Екатериновка, Грузское, Дмитровка, Федоровка

• Луганская: Пески, Меловатка, Тополи.

• Львовская: Дроговиж, Пески, Угерско, Водники, Волосянка, Сороки-Львовские.

• Одесская: Бурдовка, Троицкое, Алтестово, Белино, Благодатное, Броска, Выгода, Иваново, Любомирка, Мирное, Молога, Новоселовка, Старые Маяки, Лиски, Кучурган, Набережное, Знаменка.

• Полтавская: Почаевка, Подол, Великие Крынки.

• Ровенская: Кисоричи, Любинь, Набережное, Турковичи, Уездцы, Молодова Вторая, Тараканов, Антополь, Бугаевка, Александрия.

• Сумская: Кровное, Буймеровка, Синевка, Сосенка, Белка, Косовщина, Угроеды, Хухра, Красная Слобода.

• Тернопольская: Нырков.

• Харьковская: Слатино.

• Херсонская: Высокополье, Зеленый Под, Крынки, Новогригорьевка, Райское, Старая Маячка, Мирное, Малая Лепетиха, Александровка, Рубановка, Хрестовка.

• Черкасская: Степанци, Шрамковка.

• Черновицкая: Юрковцы, Зеленая, Ливинцы, Ошихлебы, Тарасовка, Драчинцы, Неполоковцы, Горбова, Рукшин, Крещатик, Яровка, Старая Жадова, Щербинцы, Михальча, Слобода, Ставчани, Верхние Становцы.

• Черниговская: Новоселовка, Новый Быков, Киенка, Дегтярники, Малая Девица, Седнев, Старый Белоус, Днепровское, Озеряны, Ягодное.



Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения:



Компания успешно ввела в коммерческую эксплуатацию в Одессе решение Huawei LTE1800 4x4 MIMO + LTE2600 4x4 MIMO Carrier Aggregation, благодаря чему Одесса достигла рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/с с на частотах 1800 та 2600 МГц.