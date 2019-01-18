Vodafone существенно расширил 4G покрытие

18 января 2019, 9:45

Vodafone не прекращает расширение покрытия даже зимой.

В наиболее сложный для строительства период, в первую декаду января Vodafone существенно расширил покрытие в Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. В результате еще более полумиллиона украинцев получили доступ к скоростному 4G интернету.



Новое покрытие появилось:

В Новгород-Северском, Ичне, Корюковке, Мене, Нежине, а также населенных пунктах Черниговской области: Журавка, Ивковцы и Ладан.

В Запорожской области – в городах Орехов, Вольнянск, Гуляйполе, Каменка-Днепровская и Васильевка, а также в Водяном.

В Днепропетровской области – в городах Зеленодольск, Марганец, Покров, Пятихатки, Апостолово, Верховцево, Верхнеднепровск, Вольногорск и Першотравенск, а также в Покровском и Александровке.

В Кировоградской области – в городах Долинская, Новоукраинка, а также в населенных пунктах Новгородка, Александровка, Смолино и Власовка.

В селах Закарпатья – Глубокое, Минай, Нижнее Солотвино, Каменица.

В селе Заречное Харьковской области.



На сегодняшний день порядка 19 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита, стоимостью от 65 до 115 грн соответственно.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.



К зимним праздникам Vodafone подготовил подарочную доставку – для тех, кто еще не дошел до магазина Vodafone, чтобы заменить свою старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. Вплоть до 18 февраля 2019 года каждый клиент сможет заказать бесплатный upgrade своей SIM-карты с почтовой доставкой.

