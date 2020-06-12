Vodafone расширил покрытие в мае: еще более 175 тыс. украинцев получили 4G

12 июня 2020, 9:45

Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети во время карантина. В течение мая Vodafone расширил свою 4G сеть в 21 области Украины.

Доступ к скоростному интернету получили более 175 000 жителей в еще 142 населенных пунктах. В частности, за последний месяц покрытие скоростным мобильным интернетом обеспечено в населенных пунктах в следующих областях:



• Винницкая: Литин, Браилив, Дегтярка, Мурованые Куриловцы, Терновка, Березовка, Маньковка, Степашки, Теклиновка, Селище, Тартак, Леляки, Раздоловка, Владимировка.

• Днепропетровская: Высшетарасовка, Чкалово, Яблоновка.

• Донецкая: Железное, Дачное, Нелиповка, Северное, Южное, Свято-Покровское, Зайцево, Вершина, Леонидовка, Нелиповка, Сухой Яр, Лысовка, Звановка, Кузьминовка, Райское, Приволье, Майдан.

• Житомирская: Гранитное.

• Закарпатская: Гукливый, Росош, Плавья, Лопушанка, Дусино, Стройне, Раково, Турья Пасека.

• Запорожская: Малокатериновка, Казаковское, Новогупаловка, Лисогорка, Каневское, Андреевка, Нагорное.

• Киевская: Тараща, Богдановка, Марьяновка, Ясногородка, Небелица.

• Кировоградская: Ясиноватка, Диковка, Гостинное.

• Луганская: Ольховое, Смоляниново, Макарово, Валуйское.

• Львовская: Новые Стрелища, Орявчик, Тысовец, Мыта, Сухой Поток, Росохач, Ластивка, Свыднык, Корытище, Сянки, Яворов Турковского района, Грусятичи, Лищин, Баковцы, Репехов, Книсело, Исаи, Старые Стрелища.

• Николаевская: Центральное, Мартыновское, Вольное, Манное.

• Одесская: Слободка, Троицкое, Поплавка, Новоборисовка, Правда.

• Полтавская: Уханивка, Червоный Кут, Сары, Остапье, Новое Остаповое, Запселье.

• Ровенская: Боровое.

• Сумская: Старое Село, Стягайловка, Московское, Вороновка, Ореховка, Почепцы, Соловьево, Мазевка, Ображиевка.

• Тернопольская: Товсте, Свидова, Рожановка, Головчинцы, Затишье.

• Харьковская: Ковяги, Коропово, Ржавец, Трофимовка, Мурафа, Хижняковка.

• Хмельницкая: Иванковцы, Григорьевка.

• Черкасская: Каменка, Бабанка, Ерки, Дырдин, Балаклея, Стебное, Зализнячка, Малое Староселье, Соколовка, Конельская Поповка, Свинарка, Подибна, Поминик, Шарин, Ропотуха, Ивангород, Сычевка.

• Черновицкая: Старые Бросковцы, Брусница, Зеленов.

• Черниговская: Комаровка, Кобыжча, Неданчичи.





Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения. В частности, в Черновицкой области и в г. Черновцы компания провела перераспределение частотного ресурса на сети 2G для высвобождения дополнительного спектра частот. Освободившиеся частоты использованы для расширения сети LTE1800 до полосы в 15МГц (с 10 МГц).



В результате, уже в мае скорость мобильного интернета в регионе выросла на 62%. В целом, несмотря на сложные условия работы на карантине, модернизация охватила 555 секторов базовых станций на 188 площадках.



Во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также в городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, а также в Киеве и Кропивницком.



Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. По итогам 1 квартала 2020 года Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более чем 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.



Vodafone продолжает активное строительство. После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.