Киевстар запустил 4G в Умани на частотах 1800 МГц

3 сентября 2018, 10:15

31 августа 2018 г Киевстар подключил к высокоскоростному интернету 4G/LTE Умань и еще 15 населенных пунктов.

Ежегодно в сентябре Умань встречает паломников-хасидов, которые празднуют здесь начало нового года по иудейскому календарю. Так, в прошлом году, этот небольшой город принял свыше 30 тысяч паломников. В этом году ожидается еще больше гостей. К этому событию Киевстар сегодня запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Умани. Для того, чтобы гости города могли комфортно общаться, оператор усили сеть, установив дополнительные базовые станции в местах высокой концентрации трафика.

Сеть 4G Киевстар охватила уже 2446 населенных пунктов Украины, где проживает свыше 15 млн. человек.

Теперь жители и гости Умани, наряду с 15 миллионами жителей других городов, могут получать новые преимущества мобильного интернета. Средняя скорость в сети 4G выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети. Кроме того, 4G сеть открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса и множества современных отраслевых решений, таких как M2M/IoT, Smart Home, Smart City, e-Government, онлайн обучение и т.д

Напомним, что Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов, в том числе тех, где трафик на популярные сервисы (YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus) не тарифицируется. Абоненты могут пользоваться связью 4G по своим обычным тарифным планам, без дополнительной платы.

Чтобы воспользоваться 4G/LTE нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить, поддерживает их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.

