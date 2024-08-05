Уже больше 300 тысяч украинцев перебрались в Испанию

5 августа 2024, 13:45

По состоянию на июнь в Испании официально зарегистрированы 301.140 граждан Украины, сообщает Национальный институт статистики (INE). Это втрое больше, чем в феврале 2022 года.



Украинцы предпочитают Валенсию. За июнь в Испании зарегистрировались 1910 граждан Украины. И 1005 из них — в автономном сообществе Валенсия (538 в провинции Аликанте, 426 в провинции Валенсия и 41 в Кастельоне). На втором месте по популярности Каталония — 301 украинец.