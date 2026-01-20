Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

20 января 2026, 9:45

В заявлении его фонда сказано, что Гаравани скончался сегодня в своей римской резиденции в окружении близких. Ему было 93 года.



Прощание с дизайнером будет проходить два дня, 21-22 января, на площади Миньянелли в Риме. Похороны состоятся 23 января.

Italia Oggi в некрологе отметило, что дизайнер был королем элегантности и красного цвета. Роскошные вечерние платья Valentino стали известны во всем мире.Гаравани родился в 1932 году в итальянской провинции Павия. С раннего возраста проявлял склонность к искусству. Образование получил в мировой столице моды, Париже. В 1959 году вернулся в Италию, где основал первую мастерскую. Модный дом Valentino появился в 1960 году. Большую роль в его развитии сыграл деловой партнер Гаравани и его спутник по жизни Джанкарло Джамметти.