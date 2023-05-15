Обнаружена мозаика троянского героя в греческой и римской мифологиях - Энея

15 мая 2023, 13:45

В Турции обнаружена мозаика легендарного троянского героя в греческой и римской мифологиях.

Мозаика Энея, относящаяся к I-II вв. н.э. обнаружена во время раскопок в г. Османие на юге Турции. В античные времена данная территория относилась к древнему городу Флавиаополис. Раскопки стартовали еще в 2015 г. (турецкий новостной сайт Habertürk.Мозаика — произведение искусства, изготовленное по одноименной технике (создание художественных изображений или декоративных орнаментов на различных поверхностях путем крепления к основе большого количества мелких кусочков твердых материалов).