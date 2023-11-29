В Киево-Печерской лавре откроется резиденция Святого Николая

29 ноября 2023, 10:15

Она будет работать в Большой лаврской колокольне, к которой на днях был открыт доступ для киевлян и гостей города.

В резиденции все желающие смогут написать письмо Святому Николаю и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав самые заветные желания. Также гости резиденции смогут встретиться со Святым Николаем и сделать с ним фото на память.Резиденция будет работать по субботам и воскресеньям, а также 6, 19 и 25 декабря. График работы: 11:00 – 16:00. Посещение входит в стоимость входного билета в заповедник.