Lenovo стала инновационным партнером школы Лилии Литковской

17 декабря 2021, 12:45

Украинская дизайнерка Лилия Литковская основала школу моды Schooll of Art × Craft, инновационным партнером которой стала компания Lenovo.

Цель школы — создать новый уровень образования в области моды и подготовить новое поколение профессионалов в индустрии. Практические навыки по моделированию учащиеся будут оттачивать на новинках от компании Lenovo — моноблоках YOGA AIO 7 на базе AMD Ryzen 7.

Обучение в школе — тандем трех ключевых составляющих: творчества, ремесла и бизнеса, объединив которые будущий дизайнер создаст качественный продукт. Обучение началось по двум направлениям — Дизайн в моде и Бизнес в моде, на очереди, в семестре весной 2022 года, — Конструирование и моделирование одежды, Sustainable fashion, курс для подростков Digital Fashion, Идеи в моде, История искусств, а также мастер-классы от мастеров промышленности. Каждый курс состоит из теоретической и практической части и дает ключи к пониманию основных процессов построения сильного фэшн бренда.

“Радуюсь, что школа объединяет вокруг себя профессионалов из разных сфер и мечтателей, которые создают новые смыслы. Наша цель — растить и развивать индустрию моды, объединять мастеров индустрии и создавать комьюнити профессионалов. Я считаю, что синергия прошлого и будущего может привнести в этот мир нечто особенное! Спасибо за эту возможность Lenovo», — говорит Лилия Литковская.

Современные эскизы создаются с помощью технологий — достаточно ошибки системы на "слабом" ноутбуке, и часы работы могут быть утеряны. Чтобы обучение в школе было продуктивным, а создание дипломной коллекции — комфортным, инновационным партнером школы Schooll of Art x Craft пригласили стать компанию Lenovo.

Результатом коллаборации брендов стало оснащение школы инновационными моноблоками Lenovo YOGA AIO 7 на базе AMD Ryzen 7. Почему это устройство? Моноблок выглядит так, как должна выглядеть техника в классе, где учатся моде: четкие графические линии, большой, вращающийся на 180° лаконичный экран, минималистичный дизайн, который с легкостью вписывается в интерьер. "Железо" дает полную уверенность, что техника не подведет, ведь ПК оборудованы передовыми технологиями: мощным процессором — AMD Ryzen 7 5800H и графической картой NVIDIA GeForce RTX 2060. На практике это позволяет одновременно редактировать несколько графических файлов в Clo3D или других высокопроизводительных профессиональных программах, переключаться между вкладками с референсами и отписывать в мессенджере коллегам или друзьям.

Что помимо производительности очень важно для дизайнера? Конечно же, цветопередача. YOGA AIO 7 — первый в мире моноблок с 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4К, обеспечивающий 99 процентов цветового пространства DCI-P3 и 99 процентов Adobe RGB одновременно. Не очень приятно, когда создавая дизайн, студент уверен, что основной цвет глубокий синий, а на самом деле классический тиффани. С YOGA AIO 7 такого точно не случится. Однако главной особенностью этих устройств является необычный форм-фактор — экран вращается на 180°. Это значит больше свободы творчества и гибкие возможности для обучения.

“Люди, стремящиеся к развитию и мечтающие создавать нечто уникальное и инновационное, вдохновляют каждого из нас! Украинские дизайнеры на весь мир громко заявляют о нашем талантливом новом поколении, а какие удивительные стартапы в сфере моды с украинскими корнями! Лилия Литковская создала Школу Schooll of Art x Craft для развития украинского модного мира и бизнес-среды. И именно технологии смогут помочь индустрии выйти на новый уровень. Производительные персональные компьютеры Lenovo созданы с мыслью об эстетике пространства и станут надежными помощниками дизайнерам в познании тонкостей дизайна и инноваций в моде. Однако мы с командой подумали: а что можем еще сделать для тех, кто хотел бы учиться, но нет такой возможности? Тогда у нас возникла идея подарить грант на обучение на курсе «Дизайн в моде» человеку, который горит своим проектом и возьмет максимум от курса для развития своих навыков”, — рассказала о партнерстве Марина Кайдаш, ведущая специалистка по маркетингу компании Lenovo в Украине.

Грант на бесплатное обучение на курсе «Дизайн в моде» стал отличным стартом курса. Второй грант ожидает лучшего студента уже по окончании курса на этапе защиты проекта. Новость о финансовой помощи в реализации должна стать мощной мотивацией для упорных студентов курса. Победитель грантового конкурса сможет потратить 100 тысяч гривен на создание коллекции и съемку лукбука. По условиям конкурса, грант получит студент, представивший лучшую капсульную коллекцию: покажет цельную идею, удивит своим креативным подходом и продемонстрирует четкое понимание планов развития своего бренда.