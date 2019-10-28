28 октября 2019, 10:15

Lenovo поддержала открытие современного образовательного пространства

Компания Lenovo стала техническим партнером инновационного учебного пространства «Освитория Хаб», который 24 октября открыл свои двери для всех жаждущих получить знания.

На тысячи квадратных метрах новаторства и вдохновения с коворкингом, лекторием и библиотекой будет развиваться Новая украинская школа, где родители и учителя смогут дискутировать об острых вопросах в образовании. Компания Lenovo оборудовала образовательное пространство ноутбуками и планшетами для проведения инновационных мастер-классов. Ведь современные технологии и методики — именно то, что поднимает обучение на новый уровень.

«Новая украинская школа — одна из самых крутых и правильных реформ, которые начинались. Мне кажется, что задача нашего правительства сделать максимум, чтобы подхватить эстафету в этом длинном марафоне. Нам стоит приложить усилия, чтобы те изменения, которые начались — продолжились. Новое образовательное пространство — один из элементов Новой украинской школы, поэтому «Освитория Хаб» станет именно таким пространством, местом вдохновения для людей, которые в центре изменений — учителей, родителей, учеников, общественных деятелей и предпринимателей», — комментирует Анна Новосад, глава Министерства образования и науки Украины.

Компания Lenovo присоединилась к созданию образовательного пространства и оборудовала его современными устройствами, которые помогут учителям найти вдохновение и новые инструменты для интересных уроков. Надежные и защищенные ноутбуки ThinkPad E595 удовлетворят учебные потребности современных преподавателей, ведь они оборудованы всем необходимым для подготовки креативных образовательных материалов. Благодаря высокой производительности устройства учителя смогут с легкостью выполнять одновременно несколько задач. Корпус ноутбука изготовлен из алюминия и пластика, с устройством можно работать в удобных местах и не волноваться о царапинах или пролитии жидкостей — оно очень выносливое. Планшеты 2-в-1 Lenovo ideapad D330 обеспечат мобильность и автономность во время работы. У планшетов компактные размеры и они работают до 13 часов на одном заряде, этого точно хватит на подготовку к урокам и преподавание. В форм-факторе ноутбука удобно работать с офисными программами, а отключив клавиатуру, можно насладиться просмотром обучающих мастер-классов, видеоблогов и фильмов на ярком экране.

«До сих пор думаете, что школа — это сложно и скучно? Возможно, когда-то так и было, но благодаря новым технологиям обучение становится увлекательным и ярким! Мы очень рады быть частью большого образовательного проекта и оборудовать пространство хаба электронными помощниками, которые будут вдохновлять на новые свершения. На ноутбуках ThinkPad E595 преподаватели смогут готовить нестандартные материалы для уроков и создавать видео. Планшеты 2-в-1 ideapad D330 помогут как в работе с текстами и таблицами, так и при просмотре профессиональных блогов или мастер-классов. Теперь в Киеве появилось замечательное место для создания всего необходимого, чтобы обучение было в радость», — комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Инновационное пространство для обучения будет работать круглосуточно и соберет под своей крышей агентов изменений, которые активно развивают образование в Украине. Среди них: благотворительные и общественные организации, которые помогают детям со всех уголков страны получать качественные и необходимые знания, предприниматели и IT-стартапы, создающие программное обеспечение для учебных заведений. Неотъемлемой частью «Освитория Хаб» также будут родители и учителя, которые стремятся обучать детей благодаря современным технологиям и развивать важные для их будущего навыки — креативность, гибкость, коммуникабельность и способность критически мыслить. На территории хаба расположился живописный сквер, современная библиотека, лекторий, коворкинг, детская комната, уютная кофейня, а также тренинговый центр для учителей с лекциями от лучших мировых спикеров.

«Освитория Хаб» — первое в Европе современное креативное пространство для педагогов. Это такое место силы, куда могут прийти и учителя, и родители. Я убеждена, что инвестиция в образование — стратегическая и самая эффективная как для каждого из нас, так и для страны в целом. Создавая в Украине примеры качественного обучения, мы с командой Освитории формируем систему на долгие годы, сами становимся агентами изменений и приглашаем всех педагогов», — комментирует Зоя Литвин, глава общественного союза «Освитория».


Оцените новость:
  • 0 оценок