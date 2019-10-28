Lenovo поддержала открытие современного образовательного пространства

28 октября 2019, 10:15

Компания Lenovo стала техническим партнером инновационного учебного пространства «Освитория Хаб», который 24 октября открыл свои двери для всех жаждущих получить знания.

На тысячи квадратных метрах новаторства и вдохновения с коворкингом, лекторием и библиотекой будет развиваться Новая украинская школа, где родители и учителя смогут дискутировать об острых вопросах в образовании. Компания Lenovo оборудовала образовательное пространство ноутбуками и планшетами для проведения инновационных мастер-классов. Ведь современные технологии и методики — именно то, что поднимает обучение на новый уровень.

«Новая украинская школа — одна из самых крутых и правильных реформ, которые начинались. Мне кажется, что задача нашего правительства сделать максимум, чтобы подхватить эстафету в этом длинном марафоне. Нам стоит приложить усилия, чтобы те изменения, которые начались — продолжились. Новое образовательное пространство — один из элементов Новой украинской школы, поэтому «Освитория Хаб» станет именно таким пространством, местом вдохновения для людей, которые в центре изменений — учителей, родителей, учеников, общественных деятелей и предпринимателей», — комментирует Анна Новосад, глава Министерства образования и науки Украины.

Компания Lenovo присоединилась к созданию образовательного пространства и оборудовала его современными устройствами, которые помогут учителям найти вдохновение и новые инструменты для интересных уроков. Надежные и защищенные ноутбуки ThinkPad E595 удовлетворят учебные потребности современных преподавателей, ведь они оборудованы всем необходимым для подготовки креативных образовательных материалов. Благодаря высокой производительности устройства учителя смогут с легкостью выполнять одновременно несколько задач. Корпус ноутбука изготовлен из алюминия и пластика, с устройством можно работать в удобных местах и не волноваться о царапинах или пролитии жидкостей — оно очень выносливое. Планшеты 2-в-1 Lenovo ideapad D330 обеспечат мобильность и автономность во время работы. У планшетов компактные размеры и они работают до 13 часов на одном заряде, этого точно хватит на подготовку к урокам и преподавание. В форм-факторе ноутбука удобно работать с офисными программами, а отключив клавиатуру, можно насладиться просмотром обучающих мастер-классов, видеоблогов и фильмов на ярком экране.

«До сих пор думаете, что школа — это сложно и скучно? Возможно, когда-то так и было, но благодаря новым технологиям обучение становится увлекательным и ярким! Мы очень рады быть частью большого образовательного проекта и оборудовать пространство хаба электронными помощниками, которые будут вдохновлять на новые свершения. На ноутбуках ThinkPad E595 преподаватели смогут готовить нестандартные материалы для уроков и создавать видео. Планшеты 2-в-1 ideapad D330 помогут как в работе с текстами и таблицами, так и при просмотре профессиональных блогов или мастер-классов. Теперь в Киеве появилось замечательное место для создания всего необходимого, чтобы обучение было в радость», — комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.

Инновационное пространство для обучения будет работать круглосуточно и соберет под своей крышей агентов изменений, которые активно развивают образование в Украине. Среди них: благотворительные и общественные организации, которые помогают детям со всех уголков страны получать качественные и необходимые знания, предприниматели и IT-стартапы, создающие программное обеспечение для учебных заведений. Неотъемлемой частью «Освитория Хаб» также будут родители и учителя, которые стремятся обучать детей благодаря современным технологиям и развивать важные для их будущего навыки — креативность, гибкость, коммуникабельность и способность критически мыслить. На территории хаба расположился живописный сквер, современная библиотека, лекторий, коворкинг, детская комната, уютная кофейня, а также тренинговый центр для учителей с лекциями от лучших мировых спикеров.

«Освитория Хаб» — первое в Европе современное креативное пространство для педагогов. Это такое место силы, куда могут прийти и учителя, и родители. Я убеждена, что инвестиция в образование — стратегическая и самая эффективная как для каждого из нас, так и для страны в целом. Создавая в Украине примеры качественного обучения, мы с командой Освитории формируем систему на долгие годы, сами становимся агентами изменений и приглашаем всех педагогов», — комментирует Зоя Литвин, глава общественного союза «Освитория».