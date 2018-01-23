Lenovo выпустила линейку ноутбуков для школьников

23 января 2018, 12:15

Китайская Lenovo "отметилась" анонсом новой серии недорогих ноутбуков, ориентированных на образовательный сегмент.



На данный момент в ней присутствует модель Lenovo 100e с ценником от $189, а также Lenovo 300e - $279 и 500e. Стоимость последней пока не известна.

Спецификациями первой из отмеченных новинок предусмотрен 11,6-дюймовый экран, а также чип Intel Celeron N3350 (Apollo Lake). Касательно автономности, она достигает 10 часов на одном заряде.Lenovo 300e предложен в двух модификациях – с чипом Apollo Lake и ОС Windows, а также MediaTek MTK8173C и Chrome OS.Касательно третей новинки, о ней на данный момент известно следующее. Речь о 11,6-дюймовом хромбуке с процессором Intel Celeron N3450 (Apollo Lake), до 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, а также автономностью на 10 часов.Дата релиза новинок пока не приводится.