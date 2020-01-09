Лимитированная серия ноутбуков Lenovo Ducati 5

9 января 2020, 12:45

Компания Lenovo представила лимитированную серию ноутбуков Lenovo Ducati 5 для ценителей качественной техники и невероятной скорости.

Сотрудничество брендов началось 2 года назад, когда Lenovo стала ключевым технологическим партнером Ducati и привнесла интеллектуальные технологии на трек. Креативность, страсть и инновации ㅡ основа всего, что делают вместе Lenovo и Ducati.

«Быстрые вычислительные мощности ㅡ быстрые мотоциклы», ㅡ утверждают в компании Ducati Corse. Именно компьютерные технологии и искусственный интеллект беспрецедентно изменили Ducati и мотоспорт. Совсем скоро пользователи смогут увидеть символику Lenovo не только на гоночных мотоциклах Ducati и униформе MotoGP, но и на лимитированной серии тонких и легких ноутбуков Lenovo Ducati 5.



Внимание к пользователям вдохновило Lenovo и Ducati разработать новое устройство, которое сможет впечатлить фанатов скорости так же, как собственный байк. К созданию ноутбука Lenovo Ducati 5 компания подошла с такой же страстью, с которой Ducati подходит к проектированию быстрых мотоциклов, и учла все до мелочей. Новый ноутбук отличается дизайнерской красной полоской и логотипом Ducati на корпусе.

«Для меня большая честь создавать вместе с Ducati новый премиальный продукт, выхода которого на рынок потребители уже не могут дождаться. Даже сейчас меня просят приберечь последний экземпляр. При разработке ноутбука мы стремились сделать что-то смелое и установить глубокую эмоциональную связь, которую пользователи почувствуют, получив новый Lenovo Ducati 5», ㅡ рассказывает Брайан Леонард (Brian Leonard), вице-президент по дизайну Lenovo Intelligent Devices Group.



При создании Lenovo Ducati 5 инженеры компании вдохновлялись умением Ducati строить эмоциональную связь между клиентами и продуктами. Сбалансированность ㅡ часть спортивного бренда, поэтому каждый элемент дизайна и материалы соответствуют высоким стандартам. С коллекционным ноутбуком пользователи почувствуют себя особенными, ведь компания Lenovo выпустила только 12 000 ноутбуков для преданных фанатов спортивных байков.

Устройство получило элегантный алюминиевый корпус. Оформленный в красных и серебряных цветах, ноутбук унаследовал дизайн спортивного мотоцикла Panigale и структурные элементы Ducati Monster. Нижние вентиляционные отверстия, похожие на пчелиные соты, полностью повторяют шестигранную форму выхлопных труб байков. Поклонники оценят специальный принт на чехле, идентичный к деталям на сиденьях мотоциклов. Настоящие фаны отметят шрифт серийных номеров ноутбуков, аналогичный тому, что Ducati использует для маркировки деталей коллекционных моделей. Поклонники бренда смогут услышать шум реального гоночного трека, ведь сигнал BIOS звучит как рев мотоцикла. На крышках упаковок разместили серебряно-металлический логотип Ducati. Роскошные подарочные коробки, в которых поставляется устройство, вызовут эмоции как от покупки первого мотоцикла.





Устройство оборудовано почти безрамочным 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и яркостью 300 нит. Под «капотом» премиального Lenovo Ducati 5 процессор Intel Core i5 десятого поколения (в максимальной конфигурации), интегрированная видеокарта Intel и динамики с поддержкой технологии Dolby Audio для чистого звучания.

Ноутбук получил операционную систему Windows 10 и может работать автономно до 12 часов1. Быстро восстановить заряд аккумулятора поможет технология Rapid Charge2. Молниеносное соединение где угодно обеспечит модуль связи последнего поколения WiFi 6. Устройство оборудовано инновационным портом USB-C для передачи данных со скоростью до 10 Гб/с3. Гонки за городом? Lenovo Ducati 5 легко брать с собой в любое путешествие, ведь его вес всего 1,58 кг, а толщина ㅡ 16,9 мм.

В зависимости от конфигурации пользователь может выбрать ноутбук с поддержкой технологии Windows Hello и встроенным модулем распознавания отпечатков пальцев для быстрой активации устройства. Конфиденциальность защитит специальная шторка для веб-камеры, а любители развлечений или работы ночью отметят модель с белой подсветкой клавиатуры. Новинка оборудована до 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем до 1 ТБ (опционально).